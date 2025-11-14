Мирчев: България може да плаща много милиарди по арбитражни дела, които Русия може да заведе срещу нас

Кадър БНТ

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ изрази сериозни съмнения относно назначението на Румен Спецов за особен управител на рафинерията "Лукойл". Според Мирчев начинът, по който е избран, е неправилен и не отговаря на стандартите за прозрачност.

„Румен Спецов е назначен от Асен Василев за шеф на НАП – да събира данъците. Дали той става за ръководител на рафинерията, имам дълбоки съмнения. Най-малкото защото искахме по съвсем друг начин да се подходи. Нашето предложение беше да се пита ЕК евентуално да се направи конкурс за тази длъжност. Той може да се направи бързо, включително може да има изслушване в парламента“, обясни Мирчев.

По думите му, назначението на Спецов е взето от ограничен кръг хора близки до управлението на страната, без обществено обсъждане.

„Когато трябва да се избере кой да управлява всички потоци в най-голямата българска компания, най-голямата в Югоизточна Европа, няколко души, близки до главното Д на държавата, се събират да изберат кой да бъде той, което според нас е неправилно“, коментира той.

Той критикува, че правителството чак на третата седмица от кризата с „Лукойл“ е стигнала до решението за особен управител на рафинерията, а от ПП-ДБ са го предложили още на първия ден.

„ПП-ДБ през 2023 година предложихме и беше приет закона за особения управител. Правителството можеше да го въведе веднага. Защо се случва сега. Защо това е точно г-н Спецов са въпроси към самото правителство“, обясни Ивайло Мирчев.

При кризата, по думите на Мирчев, правителството не е провело закрито заседание с партиите, не е предоставило информация, не е обсъдило предложенията им и изцяло е липсвала комуникация относно наличните горива и плана за действие.

„Рисковете сега обаче са наистина големи, защото с този закон, който беше приет, е възможно България да плаща много милиарди по арбитражни дела, които Русия може да заведе срещу нас“, каза Мирчев.

Той сравни ситуацията с предишни финансови загуби:

„Това вече сме го играли, когато платихме милиарди на Русия за реакторите в Белене. Същият сценарий може да се случи и сега с назначението на Спецов. И с този закон и с начина, по който правителството управлява и как се дърпат конците в него, може да се окаже, че рафинерията " Лукойл" ще бъде новото КТБ.“

В спора с финансовия министър Теменужка Петкова депутатът заяви, че правителството прекомерно увеличава харченето:

„За първи път в това правителство, ние имаме нещо безпрецедентно – 45,8% преразпределение през бюджета“, каза Мирчев.

Той посочи, че по времето на Василев този процент е бил под 40.

„Най-големият удар, който в момента този бюджет нанася е на всички фирми - от най-малката до най-голямата.“

