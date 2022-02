Мирчев, ДБ: Трябва да се реши с какъв коефициент ще се увеличава осигурителния доход

Снимка Булфото

Известен депутат от "Демократична България" даде мнение по важна за народа тема.

Максималният осигурителен доход не е увеличаван от години. Това каза депутатът и заместник-председател на парламентарната комисия по енергетика Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Македония махна изцяло облагите върху компаниите в IT е сектора. Ирландия пък освободи IT компаниите от данъци. Максималният осигурителен доход има най-голямо въздействие върху IT компаниите. Управлението на ГЕРБ не разбираше какво от бизнеса, но не му пречеха. Бяха го оставили да се развива. Големите инвеститори заобиколиха България, защото тук нямаше кой да отговори адекватно. Има западни компании, които идват в България с определена цел и нивото на заплащането е важно, уточни Мирчев.

По думите му страната ни има иинтерес да привличаме компании.

Мирчев обясни, че ще настоява максималният осигурителен доход в размер на 3 000 лв. да не се променя до 1 юли.

До тогава Министерство на финансите да разговоря с тези браншове и заедно да вземат решение с какъв коефициент да се увеличава във времето. Ние като страна трябва да имаме ясна визия за секторите с висока добавена стойност, защото изоставаме, каза още той.

Според Мирчев в България не е имало работещ регулатор през последните 12 години.

Вчера дойде доклад от Европейска комисия за решение на стария КЕВР, с което се нарушава конкуренцията. Не се разрешава на определени компании да действат съвместно. Това което е решение противоречи на европейския закон. КЕВР взема решение, което ограничава пазара. ЕК предупреди, че решението на КЕВР ще доведе до увеличаване на цените на тока. Това решение е взето малко преди новото правителството да встъпи в длъжност, коментира депутатът, пише Novini.bg.

