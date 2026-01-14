Мирчев: Да, ще има още много протести. И да, докато победим в битката за България

Снимка: Булфото

Шефът на ДАНС - Деньо Денев, е пуснал вътрешно запитване дали има заплахи за живота на Пеевски и Борисов. Това се прави, за да се намерят основания за запазване на държавната охрана на двете мутри. А в парламента успяха да обърнат Шоуто на Слави за 58 минути – ИТН първо подкрепиха свалянето на охраната, а 58 мин. по-късно гласуваха „против“ при прегласуването“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Според него, в момента, след като правителството беше свалено от протестите, Борисов и Пеевски се прегрупират. „Всичко това се прави, за да може те да не слизат от властта и за да опраскат машинното гласуване“, заяви той.

Мирчев е категоричен, че Пеевски и Борисов искат цялата страна за себе си и че битката вече не е за машинно гласуване или за охраната им, а за България, съобщават от партията. „Тази битка могат да я извоюват само хората, които са на площадите и никой друг. Затова, днес в 18:00 на протест пред парламента. Да, ще има още много протести. И да, докато победим в битката за България, имаме още много работа”, каза той.

