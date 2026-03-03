реклама

Мирчев: Днешната дата е възможност за равносметка какво искаме да предадем на децата си

03.03.2026 / 16:20 0

Снимка: Булфото

Патриотизмът, когато наистина го изпитваме, е въпрос на грижа, не на декларации и голи демонстрации. Да се погрижим доброто, което сме наследили от предците си, да го оставим и ние в наследство, умножено и надградено. А неработещото да оставим зад себе си, в миналото, с ясна оценка за него. Това написа във фейсбук съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по повод Трети март.

Ето какво написа още той:

"Затова за мен днешната дата е преди всичко възможност за равносметка, повод да се запитаме какво от днешна България искаме да предадем на децата си, и какво няма място в бъдещето ни. 

В първия списък бих сложил:

- Увереността, че можем, че от нас зависи да се погрижим за общия ни дом. 

- Настойчивостта да продължаваме да го правим, дори когато е трудно. 

- Смелостта да казваме “не” на всеки, който се опита да превърне страната ни в еднолична фирма. 

- Убедеността, че трябват мостове помежду ни, не огради. 

- Обичта към родината ни. 

Това е начинът да живее България в нас и ние - в нея.
Честит празник!"

