Мирчев: Истинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов

Снимка: Булфото

Истинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски. Това заяви Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти в парламента след коалиционния съвет на ПП-ДБ. Страната има нелeгитимен център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени, добави Мирчев и отбеляза, че това прави невъзможно провеждането на нормални, честни избори.

От вчера ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ са една и съща политическа сила, заяви още народният представител. По думите му има трима премиери – формалният, който отменя заседанията на Министерския съвет, вторият, на когото много му се иска, и истинският премиер – Делян Пеевски.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов има две решения – или правителството на Желязков да поиска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица. „Очакваме мандатоносителят да съобщи“, добави депутатът, цитиран от БТА.

Повече кворум в парламента няма да правим, заяви вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Бойко Борисов.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България, заяви по-късно лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията. „ДПС-Ново начало“ е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт, пише още в позицията.

Попитан какъв е политическият прочит на ПП-ДБ на думите на Борисов, председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира така - не ни карайте да бъдем "психоаналитици на тежка семейна драма".

По думите му в момента виждаме пълен блокаж на държавата – правителството отменя заседание и не работи, парламентът не работи, излезе информация, че председателят на НЗОК е отнел всички правомощия на заместника си – виждаме борба за порциите в държавата между различни групи - както Борисов каза вчера, министерствата са на концесия и кръговете са се хванали за гушата. Василев припомни, че като финансов министър в правителството „Петков“ е внесъл бюджет, след вот на недоверие, за да може през 2022 г. доходите на гражданите, разходите да бъдат адекватно индексирани след кризата заради войната в Украйна. Асен Василев настоя правителство, ако то изобщо има възможност да го направи, да внесе бюджета за догодина заедно с данъчните закони. Председателят на ПП отбеляза, че по закон до края на октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Ако това не стане и продължат боричканията, очертаващата се много сериозна финансова криза може да прерасне в истинска такава и да имаме много тежка зима, предизвикана от това, че правителството не беше "сглобено" с много ясна програма, а на принципа различни хора да получат някакви порции, коментира политикът.

От ПП-ДБ са категорични, че няма да участват в преформатиран кабинет, тъй като в него се очертава да бъде и Делян Пеевски. Не очакват и покана за разговори. Те обаче не дадоха еднозначен отговор дали коалицията им е за предсрочни парламентарни избори.

Избори или преформатиране, или всякакви други театрални неща са на масата, коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. По думите му обаче това няма да е достатъчно, За да бъде решена кризата, трябва да намерим системния причинител – Пеевски, който е превзел съдебната власт и службите, изтъкна депутатът. Божанов добави и че зависи дали мнозинството се разпада, като отбеляза, че до момента няма коментар от "Има такъв народ", които са коалиционен партньор. Вчера кризата влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред неговия партиен актив, добави Божанов.

В отговор на въпрос дали биха гласували "за" оставката на Наталия Киселова като председател на НС, той обясни, че това е решение на мнозинството. По думите му обаче вече нямало причина те да я подкрепят, защото председателят на парламента също е нарушила "санитарния кордон" около Пеевски.

