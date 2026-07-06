Мирчев: Какво обеща Радев на Турция, за да замрази Ердоган договора с "Боташ"?

Снимка: Булфото

Депутатът Ивайло Мирчев написа пост във фейсбук, часове след срещата на Румен Радев с Реджеп Ердоган. Той пита какво е обещал българския премиер на турския президент, за да се съгласи той да замрази договора с "Боташ" за 15 месеца.

Ето какво гласи пълният текст на публикацията му:

"Току-що Радев и Ердоган замразиха за 15 месеца договора с „Боташ".

Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. „Експерти" от „Прогресивна България" твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната.

Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Истината е различна. Този договор, сключен от служебното правителство за 13 години, води до ангажименти за милиарди левове, но без ясен икономически смисъл за България.

От подписването му през 2023 г. до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 млрд. лв. От самото начало твърдим, че този договор не просто е вреден, а нарушава българския интерес и води до огромни загуби. Именно затова настоявахме за неговото преразглеждане.

Въпросът сега е друг: на каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване - магистрала „Черно море", рафинерията в Бургас, ДПС или някоя и друга концесия?

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-ДБ критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!