Мирчев: Край на сглобките, гоним 160 гласа

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Ивайло Мирчев отправи ясно послание към народа. Ако искат да разградят досегашния модел на управление, ако искат да изкарат Пеевски от политическия живот на страната, ако искат институциите отново да работят, ако искат истинска, свободна и европейска България, и истински да променим страната си, няма друга опция и трябва всички да излязат да гласуват, заяви депутатът от ПП-ДБ.

Хората трябва да намерят свой изразител, дали това ще сме ние, дали ще е друга партия, ще го решат те. Аз обаче мога да им кажа една нещо: Други сглобки няма да има. Ние няма да предадем доверието на тези хора, и ще направим всичко възможно на тези избори да получим максимален техен вот, продължи Мирчев.

Защото, знаем много добре, че ако искаме наистина да разградим този модел и да стигнем до края, както сме обещали, ние не може да го направим с 36 гласа. Не може да го направим с 50 гласа, не може да го направим и със 70. Трябват ни 160, това трябва да е ясно. За да имаме 160, ще има разговори. Тези разговори ще бъдат сложни, но те няма да са безпринципни, това трябва да го знаят всички, каза още той.

Няма обаче да мине без Висш съдебен съвет, няма да мине без главен прокурор, няма да мине и без преосноваването на институциите в България. Защото, в момента това мнозинство си избра регулатори. В тези регулатори голяма част от хората имат определени зависимости към същия този модел, към Делян Пеевски, и към модела Пеевски- Борисов. Това е едно от нещата, срещу които ние се борим, и ако го искаме наистина, вместо тази вечер да се радваме на оставката и да си мислим, че нещо сме свършили, трябва да се погледнем честно в очите и да си кажем, че пред нас има още много работа, коментира в „Още от деня“ Ивайло Мирчев.

