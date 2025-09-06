Мирчев: Много сили искат да разделят България

Снимка Булфото

Виден политик каза нещо важно, което със сигурност ще бъде обект на разпалени коментари.

6 септември днес е дата, на която много сили и в България, и в чужбина искат да ни разделят и ние, българите, трябва да покажем отпор и да бъдем сигурни, че сме най-силни, когато сме заедно.

Това заяви пред журналисти съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев, който присъства на честването на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг в София.

„Честит празник на всички!“, пожела Ивайло Мирчев, пише tribune.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!