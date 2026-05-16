Мирчев: Можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира

"Оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, мисля, че можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира по този начин." Това написа депутатът Ивайло Мирчев във фейсбук.

"Приемам, че хора на публични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации. Признавам, че бях силно афектиран от факта, че бях атакуван физически пред сина ми", добавя той.

Ето какво още написа:



"Нямам никакви претенции към доставчика и го заявих писмено пред институциите още в петък. Същия ден се свързах и с фирмата, за която работи, за да изразя загриженост за състоянието му.

Този случай предизвика огромно медийно внимание, което не съм търсил по никакъв начин. Необходимостта да отговоря на многобройните въпроси на медиите, както и желанието ми да опровергая вече разпространени неверни версии, ме накараха да публикувам видеото. Разбирам негативните настроения, които то предизвика, защото на него не се вижда физическата агресия, заради която е обаждането ми към 112 - нещо, което всеки би направил в такава ситуация.

Сега оценявам като грешка преценката си да се опитам да не позволя на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията.

Добре е, че прокуратурата се отказа да иска задържането му под стража. Доставчикът е освободен преди час и се надявам спрямо него да не бъдат предприемани в бъдеще мерки, непропорционални на тежестта на поведението му.

Всички участници в движението имаме ангажимент да намалим агресията по пътищата."

