Мирчев: Нашите приоритети не се променят, независимо дали Радев слиза на терена

“На този етап съм песимист за това Румен Радев да ни е евентуален партньор, а и не е обсъждано в коалицията. Не чухме нищо ново от Радев - програмата, хората, приоритетите ги няма. Нашите приоритети обаче не се променят, независимо дали Радев слиза на терена и кои партии ще влязат в парламента.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в интервю за радиопредаването “Седмицата на Дарик”.

Той подчерта, че неговата партия и коалиционните ѝ партньори от ПП-ДБ винаги са били на едни и същи позиции по отношение на геополитическата ориентация на страната и на борбата срещу завладените институции. А корупционният модел, по думите му, си има ясни имена - Борисов и Пеевски. И Радев също не веднъж е обвързвал корупционния модел с тези две имена, макар и не толкова агресивно като “Да, България”, като този модел при акцията на Росенец преди 6 години е включвал и Доган.

“Нямаме съществени разлики в коалицията ПП-ДБ в оценката към Румен Радев. Ние отдавна сме побили кола къде сме. И винаги към нас някой се е приближавал и после се е раздалечавал. Ще оценяваме Радев по действията му, но са важни и хората, които ще бъдат с него, и програмите, които ще обяви - ние още нищо не сме видели от него. Не търсим нова сглобка. Радев предстои да отговори на много въпроси и след като отговори, той трябва да ни подкрепи - за съдебната реформа, за борбата с мафията. Единствената сила в парламента, която отстоява България да е с Европа, сме ние”, каза Ивайло Мирчев.

Лидерът на “Да, България” опроверга твърдението на Румен Радев в “Панорама” по БНТ, че правителството е прекратило договора с “Газпром” и затова се наложил договорът с “Боташ”. “Газпром едностранно прекрати доставките на газ за България, а не правителството на Кирил Петков, после правителството осигури алтернативни доставки. Говорещи глави всеки ден плашеха как ще останем на студено и тъмно без руски газ. Договорът с “Боташ” беше излишен, защото три месеца преди това тръгна интерконекторът с Гърция, а Чирен се пълнеше”, каза Ивайло Мирчев. И допусна, че хората, които са съветвали президента Радев, който все пак е военен, а не енергиен експерт, носят много голяма отговорност за сключването на тази сделка с турската компания.

“Няма никаква разлика между “Боташ” и “Турски поток” - единият помага на Путин, другият - на Ердоган. Българският данъкоплатец плаща за единия 3 милиарда, за другия - 4 милиарда. А първият, който защити договора с “Боташ”, бе не Радев, а Бойко Борисов. Много по-късно Борисов всеки ден започна да говори как губим по милион лева на ден”, каза Ивайло Мирчев.

Той не може да си представи как може да бъде разграден корупционният модел, докато Бойко Борисов е начело на ГЕРБ. “Каквито и интервюта да дава, той вижда в огледалото Пеевски. Борисов и Пеевски са едно и също, няма как да се съюзиш с ГЕРБ срещу Пеевски”, каза Мирчев. И добави, че от самопризнанията на Пеевски как звъни и дава задачи на министрите от кабинета “Желязков” до подписването от Желязков на документа за т.нар. Съвет за мир, “за да направи Пеевски мили очички Тръмп да му махне Магнитски”, тази зависимост на Борисов е повече от очевидна.

“Целият политически капитал на ГЕРБ за Европа беше хвърлен в кошчето със Съвета за мир и дадоха заден. Премиерът каза, че ще се ратифицира документа в парламента, после чрез външния министър казаха, че няма. Борисов е едно от човечетата, впрегнати в задачата за махане санкциите на Пеевски”, каза Мирчев. По думите му, България трябва да има отлични отношения със САЩ, но мястото на България е в Европа и тя трябва да участва заедно с европейските страни за единен и реформиран ЕС.

Лидерът на “Да, България” посочи Пеевски като поръчител на предложението за ограничаване възможностите на българите в чужбина да гласуват, като броят на секциите в страните извън ЕС се ограничи до 20. “Пеевски не може да овладее изселниците в Турция. На последните избори те гласуваха за АПС. И реши те да не могат да гласуват, а задачата беше възложена на “Възраждане”, които са прокси на ГЕРБ. Преди години тази работа вършеха “Обединени патриоти”, каза Ивайло Мирчев. И добави, че по същото време “Възраждане” получават нов допълнителен офис в Столичната библиотека. А в рамките на алъш-вериша депутатите от ДПС-Ново начало са осигурили кворума в парламентарната правна комисия, за да мине това решение за офиса. Когато депутати от ПП-ДБ питали седящите до тях в пленарна зала депутати от Новото начало защо са осигурили кворума, те отговорили, че това е тяхно задължение като народни представители. Но не отговорили на следващия въпрос - а защо провалихте кворума за комисията “Сорос”, която сами инициирахте.

Партийният лидер съобщи, че в “Да, България” вече има над 50 сигнала от цялата страна за активизация на купувачите на гласове и благодари на партньорите от ДСБ, които също пращат сигнали. Те ще бъдат обработени и пратени в прокуратурата и ДАНС.

Според Мирчев, новият служебен премиер, който и да е той, трябва да има смелостта и достойнството да застане срещу Пеевски и Борисов и да каже - този път изборите ще се проведат по нормалния начин, съобщават от партията. Той сподели, че в навечерието на предишни избори, без да уточни кога и за кого става дума, с очите си е виждал как човек, който е можело да бъде достоен служебен премиер, 3 часа преди да отиде при президента, са му били разказани някакви неща какво може да се случи, и е отказал.

“Стотици хиляди излязоха по площадите, хората искат честни избори, не поредните мошенгии. Ще направим всичко възможно да минимизираме купуването на гласове, но трябва и институциите да работят. Когато полицията е с него, контраразузнаването не го закача, прокуратурата не го закача, купувачите ни се подхилкват. Всички кметове, които се снимаха под герба на Пеевски, имат квоти за осигуряване на гласове, които трябва да изпълнят”, каза Ивайло Мирчев.

Запитан за единството на ПП-ДБ на изборите и дали Божанков и Лорер ще имат място в кандидат-депутатските листи, Мирчев отговори - трябва да сме един отбор, да сме заедно. И разказа епизод от най-големия протест на 10 декември. “Преди да се качим с Асен Василев на трибуната, приближих се към Асен и Кирил им казах - това, което виждаме днес, е много по-голямо от всички нас. Този протест ни възприема като инструмента да свършим нещо сериозно за България, хората не са тук заради нас. Те очакват от нас да свършим тази работа и да получим тяхната подкрепа - нямаме право да се проваляме. Нямаме право да изпадаме във вечната болест на партиите за разпределения, за листи”.

