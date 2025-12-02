Мирчев: Незабавна оставка на вътрешния министър! Всичко беше планирано

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Как очаквате вътрешният министър да каже нещо за станалото снощи, като той се е скрил някъде, него го е страх даже да се появи. Снощи по време на протеста му звънях и му казах, че трябва веднага да се подаде тази оставка, защото това на нищо не прилича. Министърът не е взел никакво отношение към това какво прави или не прави полицията снощи. Той дори не знаеше за какво говоря като му звъннах снощи. Звънях и на Борисов.

Това коментира пред Нова тв депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Започнах да им звъня в момента, в който видях, че от БНБ по целия Цар Освободител до Врабча 23 до централата на ДПС нямаше нито един полицай. Това никога не е било. Специално пред централата на Ново начало имаше организирани няколко протеста, повечето с по 100-150 човека. Имаше два-три пъти повече полицаи пред тази централа да я пазят и това се вижда на кадрите. Това означава само едно нещо. След като стотици полицаи бяха докарани от провинцията снощи, абсолютно умишлено полицията е била изтеглена, не са били профилактирани агитките, за които ние предупреждавахме и единствената цел на това нещо бе да се опорочи най-големия протест за последните 35 години, посочи той.

Вместо ние в момента да си говорим за най-големия протест, за младите, които са гневни и са излезли на улицата, ние говорим за провокатори. Веднага оставка на вътрешния министър, коментира Мирчев.

Първоначалният им план беше да докарат хора от страната с автобуси, но не се получи, защото времето беше малко и защото получаваха много откази. Ние това го следихме чрез нашите местни организации. Отказаха се от този план и отидоха на другия. Нямам никакво съмнение, че тук е дългата ръка на Ново начало, зад наемането на тези провокатори. Във всеки протест има провокатори - част от тях са платени, а другите са там по собствени убеждения. Работата на полицията е да ги намери преди да стане патъкламата. Това вчера не се случи. Ние подавахме сигнали, разказа той.

Това, което следва е на секундата вътрешния министър да си подаде оставката, а Борисов да оттегли бюджета от Народното събрание. Това са първите две важни стъпки, които трябва да се направят. Това е пълен провал на това управление. Те се самосвалятц. Нямат никакво легитимно право да продължават да управляват. Хората разбраха как се управлява, как се краде, как Пеевски краде милиарди, за да си подхранва мрежите. Затова хората излязоха по площадите, посочи той.

След събитията от вчера, които показаха, че тези хора не могат да управляват повече, а Пеевсик трябва да бъде отстранен от политическия живот на страната, веднага оставка на МВР-министъра и оттегляне на бюджета. Ние няма да участваме повече в този парламент в каквото и да е мнозинство под каквато и да е форма. Ние не можахме да го махнем и затова снощи излязоха младите на площада, посочи той.

Искам да кажа едно нещо на всички. България вече е в еврозоната, няма вариант, при който приемането на еврото от първия ден на 2026 година да не се случи. Копюрите дори са тук. Всички политици, които спекулират с темата, трябва да спрат. България е в еврозоната и буквално след 29 дни ние започваме да оперираме с еврото и това е страхотен момент за страната, с който трябва да сме горди, подчерта Мирчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!