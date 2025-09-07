Мирчев: Пеевски контролира българските институции

Снимка: Булфото

„С нашия вот на недоверие ще покажем на хората какво всъщност представлява това управление и каква е опасността за България, ако то продължи да съществува. Всеки е свободен да подкрепи вота на недоверие, дори самият Борисов. Няколко пъти Борисов каза, че не бил доволен от правителството и е готов на хвърли кърпата. Нека подкрепи вота.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването на „На фокус с Лора Крумова“ по НОВА.

Според народния представител само Пеевски може да свали това правителство, защото това си е избрал Бойко Борисов. „Пеевски контролира българските институции. Когато отидете в Комисията за противодействие на корупция, виждате него. Когато отидете в ДАНС, виждате него. Затова вотът на недоверие е за завладяната държава. Затова в началото на тази седмица „Да, България“ представи план за отпор на завладяната държава,“ заяви Мирчев.

Според него, в България няма нито една свободна институция, това правителство е фасада на тази завладяна държава и хората трябва да научат за това. “Само един пример - късно снощи счупиха прозореца и заляха с боя колата на гражданска активистка за по-чист въздух в Бобов дол. Единственият грях на тази жена, Даниела Тонева, е, че изкара запис от общинския съвет в Бобов дол, на който председателят признава, че му е писнало всяка седмица Ковачки да му се обажда и да му трие сол, и да го притиска. Този запис стана известен, разпространен от Антикорупционния фонд, и какво последва - нищо.”

Поради тази причина от формацията продължават със сигналите за злоупотреби и с протестите. “И нека хората, които си казват „стига с този Пеевски“, вземат бъдещето на страната си в ръце, нека дойдат на протест. В противен случай ние ще бъдем членове на еврозоната и Шенген, а двама шишковци , наречени „депутати“, Борисов и Пеевски, ще завладеят всичко. Тогава ще се питаме „как позволихме България да стигне до там?“, категоричен е Ивайло Мирчев.

Според съпредседателя на „Да, България“, Борисов и Пеевски управляват заедно и имат план за президентските избори. „Ние няма как да бъдем част от този план. България трябва да има прозападен президент. Ако Борисов направи рязък завой и обяви, че Пеевски е основният проводник на завладяната държава, нека подкрепи нашия кандидат за президент.“

Ивайло Мирчев е категоричен, че има всички основания Зафиров да подаде оставка. „По време на събитието в Китай, Зафиров е представен официално като вицепремиер. И тук разговорът приключва. Българската външна политика е съвсем различна. Има два хода – или той си подава оставката, или премиерът излиза и казва „това е положението, за нищо не ставаме“.

