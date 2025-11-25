Мирчев: Протестът утре е, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа

Снимка: Булфото

Връщането на тотото в семейния портфейл на Пеевски и присвояването му на бургаската рафинерия доказват, че властта на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се нуждае от огромни финансови потоци, които да отклонява в правилните джобове. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и призова всички граждани да се включат в утрешния протест срещу проектобюджета от 18:00 ч. на площад “Независимост”.

“Протестът утре не цели просто да се разходим около парламента и не е политически, а граждански, защото Пеевски и Борисов обявиха истинска война на средната класа в България. Пеевски е сърдит на средната класа още от 2013-а година, когато тя му попречи да застане начело на ДАНС и всички настоящи предложения в проектобюджета за догодина са отмъщение именно срещу нея”, заяви Мирчев, който допълни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се е присъединил в похода срещу гражданите с катастрофален проектобюджет, в чието съставяне липсва какъвто и да е диалог с бизнеса и гражданите.

Политическият лидер предупреди, че с предложения бюджет управлението на ДПС - Ново начало и ГЕРБ се готви да нанесе тежък удар по стотици хиляди търговци и бизнеси с въвеждането на специален държавен софтуер, съобщават от партията.

“Какво правим със СУПТО? Това е въпросният софтуер, който засяга близо 100 000 фирми и търговци, които ще трябва да си го инсталират и всяка от тях да даде близо 1000 лева без никакъв смисъл, без държавата да има каквато и да е идея защо се въвежда това”, подчерта Мирчев и приветства включването на работодателските организации в утрешния протест.

Народният представител от групата на ПП-ДБ отново алармира, че продажбата на бургаската рафинерия “Лукойл-Нефтохим” ще подари на Пеевски нейните 9-10 млрд. лева годишен оборот. Според Мирчев дори само малка част от тази сума ще е достатъчна да поддържа настоящото управление на власт.

“Това управление може да отдели около 7 млрд. лева, за да купи рафинерията "Лукойл-Нефтохим" в Бургас - 2 млрд. евро са допълнителните гаранции и с наличното в ББР стават около 7 млрд. лева. Изобщо не е ясно каква степен на прозрачност ще има, как държавата решава да даде такава огромна сума. В цивилизования свят няма държава, която да си връща и да си купува по този начин рафинерия - нито в Италия, нито в Германия случаите с руските рафинерии са приключвали по този начин. Това е особено притеснително най-вече в контекста на нашето управление, където е ясно, че капитанът е Пеевски, а всички останали изпълняват неговите желания”, категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” напомни, че формацията му от самото начало предлага да се потърси адекватен западен инвеститор, който да закупи рафинерията. Политикът заяви още, че немалко потенциални купувачи има още от януари 2025-а година, защото рафинерията е една от най-модерните.

“За съжаление изглежда, че Пеевски ще си купи рафинерията с милиарди от парите на българските граждани и след това нямаме съмнение какво ще стане. Пеевски е доказал, че каквото и да купи, го фалира. Това се случи и с “Булгартабак”, и с “Лафка”, а пък кражбата на КТБ струваше на българските граждани 4.7 млрд. лв. Сега най-вероятно милиардите ще бъдат повече, защото след като закупим рафинерията, после ще трябва да заплатим загубите, генерирани от цената, на която ще бъде продаван петролът на рафинерията и после горивата ще бъдат закупувани”, заключи Мирчев.

