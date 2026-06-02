Мирчев: Радев е склонен да се огъва под натиск, вместо последователно да защитава публично заявените цели

Правителствата без кураж се оправдават с тежко наследство, реформаторските и отговорните гледат дългосрочно напред и взимат трудните решения. Основната задача на кабинета и парламентарното мнозинство през следващите 60 дни е да приемат реалистичен бюджет с дефицит до 3% и да намалят трайно публичните разходи. На този етап обаче изглежда, че правителството на Румен Радев все още няма убедителна концепция как да постигне тези цели. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в социалните мрежи.

Фокус публикува целия текст без редакторска намеса:

Твърдението на премиера, че България е изправена пред неизбежна процедура по бюджетен свръхдефицит, не се потвърждава от данните. Според председателя на НСИ отчетеният дефицит за 2025 г. наистина е 3,5%, но поради европейското приспадане на определени разходи за отбрана той ще бъде оценен в допустимата граница от 3%.

Вярно е, че инерцията на раздутите разходи заплашва страната ни с прекомерни дефицити тази и през следващите години. Затова задачата на правителството е да предложи мерки за тяхното овладяване. Имаме готовност да подкрепим ефективни мерки за балансиране на бюджета за тази година. Те не би трябвало да бъдат сериозно политическо предизвикателство, защото са съществена част от задължителната за страната ни антиинфлационна политика.

Премиерът Радев е склонен да се огъва под натиск, вместо последователно да защитава публично заявените цели. Това е опасен сигнал. Реформите не могат да бъдат провеждани избирателно, нито само там, където няма организирана съпротива. Ако всяка група с достатъчно силно лоби бъде изключвана от усилията за консолидация, бюджетната дисциплина ще остане само шумно заявено намерение. Ясно беше казано и в програмата на “Прогресивна България", че данъците няма да се вдигат, но предложението за увеличение на осигурителната тежест оставя усещането, че българските граждани са били подведени. А последният път, когато властта реши да ги използва като "касичка“ за запълване на бюджета, те се вдигнаха на многохилядни протести.

Днес управлението на Румен Радев разполага с рядко срещан в последните десетилетия политически ресурс. Това е мандат за реформи, а не за оправдания. Ние от “Демократична България" сме против да се нагнетяват страхове сред хората и бизнеса, за да се оправдават некомпетентността и собствените страхове на управляващите.

