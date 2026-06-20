Мирчев: Радев влезе в Брюксел като премиер, а излезе като адвокат на „Лукойл“

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„Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на „Лукойл“. Това е нов епизод на национално унижение.“ С тези думи депутатът Ивайло Мирчев коментира позицията на министър-председателя, че България ще блокира 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, ако в него попадне основателят на руската компания Вагит Алекперов.

Според Мирчев обяснението на премиера Радев е, че страната трябва да пази Алекперов от санкции заради арбитражното дело за 3 млрд. евро, което „Лукойл“ води срещу България, посочва Евроком. Депутатът определи тази логика като недопустима. „Недопустимо е компания, която съди България – да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси“, заяви той. Искът на швейцарското дружество на „Лукойл“ – „Литаско“ – е заведен заради прекратената концесия на пристанищния терминал „Росенец“ и други държавни мерки.

Ивайло Мирчев припомни, че години наред „Лукойл“ е оперирал в България с огромни обороти и господстващо положение, но с почти нулев данък печалба. По думите му, над 15 години държавните институции са мълчали, докато „руската компания се държи като държава в държавата“. През последните години обаче натискът върху дружеството се засили, като депутати от „Демократична България“ обвиниха компанията в спекула с цените на горивата и настояха за намеса на регулаторите.

На фона на тези обвинения, от „Лукойл“ обявиха през октомври 2023 г., че само за предходната 2022 г. платеният от тях данък възлиза на 685 млн. лева, а до края на 2023 г. са внесли още близо 647 млн. лева.

Според Мирчев, докато САЩ и Европа засилват натиска върху енергийните приходи на Кремъл, България тръгва в обратната посока. „Вместо да сме част от европейския натиск срещу военната машина на Путин, ние се превръщаме в държавата, която спасява руски олигарх от санкции“, коментира той.

Депутатът направи паралел с унгарския премиер Виктор Орбан, чиято прокремълска позиция често е в разрез с тази на Брюксел. „В ЕС тъкмо да залипсва Орбан с прокремълското си поведение и стартира процес на орбанизация на България“, заяви Мирчев. Само преди дни премиерът Радев заплаши с вето на санкциите срещу Русия с мотива, че няма да допусне мерки, които вредят на българската икономика.

В позицията си Мирчев критикува и коалиция „Прогресивна България“, заявявайки, че тяхната обявена борба с олигархията е избирателна. По думите му се води „имитация на борба“ срещу част от олигархията, докато за руската има „директна подкрепа“.

На финала Ивайло Мирчев постави няколко въпроса към правителството. Той настоя за отговори кой е поискал от България да защитава Вагит Алекперов, водени ли са предварителни разговори с „Лукойл“ и защо арбитражът срещу държавата се използва като аргумент за защита на интересите на същата компания.

Редактор "Екип на Петел",

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