Мирчев: С полските Миг-29 ще станем "прошляците на НАТО"

Кадър Нова тв

Потенциалната покупка или ремонт на полски изтребители МиГ-29 за нуждите на българската армия е „безумие“, което превръща страната в „прошляците на НАТО“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, цитиран от агенция „Фокус“.

Коментарът му е по повод новината отпреди няколко седмици, че президентът Румен Радев е договорил с Полша поддръжката на наличните български изтребители до пристигането на новите F-16. Според Мирчев обаче вместо да се търсят временни решения със стара съветска техника, България е пропуснала възможността за реална модернизация.

Депутатът припомни, че още миналото лято е предупреждавал за подобен сценарий. Тогава стана ясно, че Нидерландия ще предостави свои изтребители F-16 на Украйна – самолети, които по думите на Мирчев са могли да бъдат получени от България, ако страната ни беше предоставила своите стари МиГ-29 на Киев.

„Вместо да се модернизираме и превъоръжим по най-добрия начин, сега ще купуваме МиГ-29. Това ни превръща в прошляците на НАТО“, коментира той. Мирчев зададе риторичния въпрос защо България трябва да плаща стотици милиони на Полша за 40-годишни самолети, от които самата Варшава се отказва, докато в същото време се произвеждат първите български F-16.

Според него вината за тази ситуация е на президента Румен Радев, чиято „прокремълска позиция“ по думите му е струвала скъпо на българската отбрана и е забавила превъоръжаването на Военновъздушните сили.

Проблемите с поддръжката на съветските изтребители не са от вчера. През пролетта Министерството на отбраната прекрати обществена поръчка за ремонт на двигатели РД-33 поради липса на кандидати, което допълнително усложни ситуацията и направи поддържането на летателната годност на самолетите почти невъзможно със собствени сили.

Темата за полските изтребители нашумя отново и миналата седмица. Първоначално се появиха информации, че България вероятно е поискала от Полша части, които Варшава е планирала да изпрати на Украйна. Впоследствие от Министерството на отбраната официално отрекоха да водят преговори за закупуване на цели машини, като уточниха, че се търсят само варианти за поддръжка.

Междувременно България продължава да очаква доставката на първите осем изтребителя F-16 Block 70, чието пристигане е планирано за следващата година. Дотогава страната трябва да разчита на остарелия си флот от МиГ-29, за да гарантира охраната на въздушното си пространство.

Редактор "Екип на Петел",

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