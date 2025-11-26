Мирчев: Спрени са отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 часа

Булфото

"Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч.

А въоръжено НСО бе в залата."

Това съобщи преди малко Ивайло Мирчев.

Пълен абсурд сътвориха управляващите. Решиха да приемат бюджета в почивка на заседание на парламента. Докараха петима въоръжени гардове на НСО и започнаха нещо нечувано в историята на страната. Такова бързане, такава наглост – най-важният закон в държавата да се приема в почивката на заседание!

Уплашиха се. Отмениха почивката на полицаите и ги привикаха в районните управления. Защо?

Защото този бюджет е война срещу средната класа и искат да го прокарат все едно какви правила ще се прегазят, кой закон ще се наруши и какво доверие ще бъде окончателно унищожено. Но в същото време ги е страх от гнева на хората. Страх ги е от вас.

Затова излезте и покажете, че сте много.

Днес в 18:00 ч. – в Триъгълника на властта., посочи той

