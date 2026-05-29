Мирчев: Целта е да има 3% дефицит тази година, останалото са оправдания и уплах от истински реформи

Голямата цел е да има 3% дефицит през тази година, всичко останало са оправдания и уплах от извършване на истински реформи и от необходимостта да се изтегли по-голям дълг, каза Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, съобщи по-рано днес министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му процедурата означава, че дефицитът на страната е „доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

Влизането на България в процедура за свръхдефицит ние сме го предрекли още през 2025 г., когато беше ясно, че бюджетният дефицит няма да е 3%. Очакването към „Прогресивна България“ сега е да бъде предложен бюджет, в който да се вместим в тези 3%. Това, което ни казва Румен Радев днес, изглежда като оправдание, че и тази година трябва да бъдем в рамките на 3% бюджетен дефицит и да теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и да се стремим към балансиран бюджет в следващите години, допълни Мирчев, цитиран от БТА.

Румен Радев и „Прогресивна България“ дойдоха с ясна заявка за реформи в бюджета, във финансовата политика и в държавата. Това, което ние виждаме, бяха бомбастични заглавия и думи, а след това – отдръпване от тях, посочи още Ивайло Мирчев.

Йордан Иванов припомни, че „Демократична България“ е внесла пакет от десни мерки, които могат да предотвратят свръхдефицит. На първо място е поетапното освобождаване на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. На второ място – държавните служители да започнат да си плащат осигуровките, както всички български граждани. На трето място – изграждане на електронна администрация, която да служи на бизнеса и гражданите, както и преструктуриране на съществуващата, партийно натоварена и раздута администрация, посочи Иванов.

„Не приемаме съждението, че България трябва да тегли още заеми“, добави той.

В рамките на бюджета тези мерки могат да бъдат предложени, а в рамките на 2026 г. да бъдат реализирани, коментира Ивайло Мирчев.

