Мирчев: Това, което правят Борисов и Пеевски, не е добре

Мина по-малко от един месец от последния протест, и това, което се случва, не е добре. Не е добре, защото корупционният модел Борисов-Пеевски и участниците в него, опитват в момента да се прегрупират и да запазят властта, категоричен е Ивайло Мирчев.

Настояваме за незабавно напускане на Сарафов на кабинета на главния прокурор. Това е изискване към Висшия съдебен съвет и затова следващата седмица ще има акт в Народното събрание, с който акт ще се призове ВСС да премахне Сарафов от кабинета, тъй като той го е узурпирал в момента. Сарафов веднага да напусне прокуратурата и ВСС да избере нов за 6 месеца, допълни съпредседателят на „Да, България“.

Ако това не се случи, ние ще иницираме процедура отстраняване на членове на ВСС. Това е сравнително крайна мярка, с аргумент престъпления срещу държавата. Предвидено е в основанието в закона, че с 48 подписа на народните представители, членове на ВСС от квота на Народното събрание могат да бъдат отстранявани. Може да бъде стартирана процедура за тяхното отстраняване, тогава когато се нарушава закона, каза още по БНТ депутатът от ПП-ДБ.

