Мирчев: Тръмп отказа изключение за руския петрол на Унгария, след 21 дни спира рафинерията в Бургас

Кадър Булфото

Току-що Тръмп отказа на най-близкия си съюзник в Европа — Орбан, изключение за Унгария от санкциите срещу Русия. След 21 дни рафинерията в Бургас спира да работи, тъй като няма да може да извършва плащания за петрола, който преработва. Това написа на профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, предаде Актуално.

„Правителството още не е предоставило на парламента план за действие, а всичките ни опити да извикаме министрите, за да отговорят на основния въпрос — как преминаваме през тази криза — срещат отпора на коалицията на концесиите, начело с главното „Д“", написа още Мирчев.

Малко по-рано днес американският президент отхвърли молбата на Орбан за изключване от американските санкции върху руския петрол. „Орбан поискал освобождаване, ние не сме го предоставили, но той го поиска“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на самолета Еър Форс 1, предаде Актуално

