Мирчев: Тревожат ме партиите, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората

Логично е България и Румъния да поискат консултации по член 4 на НАТО, за да страните-членки да обсъдят рисковете пред сигурността им с оглед на разгарящата се война в Близкия Изток. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев преди Съвета по сигурността към Министерски съвет.

“Основните рискове пред България са в две посоки. Първата е потенциална мигрантска вълна, а втората е свързана с енергийните доставки на петрол и втечнен газ. До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и да участва активно във формирането на обща европейска политика. Единственото, което ме тревожи, са български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората”, заяви Мирчев.

Политическият лидер допълни, че очаква службите и министрите да запознаят участниците в Съвета по сигурността към МС с реалната ситуация на терен и всички актуални детайли.

“Към момента знам от МВР, че са взети превантивни мерки за защита на българската граница от потенциална мигрантска вълна”, заключи Мирчев.

