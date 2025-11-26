Мирчев: В момента около парламента е черно! Управляващите да отидат при хората и да видят "любовта"

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Бюджетът е най-важният закон на държавата. Но управляващите се страхуват от гнева на хората. Помните онова заседание от 26 секунди за Лукойл, нали. Беше скандално. Днес управляващите се опитаха да направят нещо подобно, като приемат бюджета на финансова комисия, която свикаха в почивката. Това не може да се прави така. Лошото е, че самите управляващи са се самозабравили. Те са арогантни. Те просто днес бяха решили да се съберат и да приемат тези текстове. И за да стане това, те си бяха осигурили петима души от НСО, въоръжени с пистолети - в залата за заседания на комисията. Такова нещо - въоръжени гардове, които да влязат по време на заседание на бюджетна комисия, досега не е имало.

Това коментира пред бТВ депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Това е прецедент, който се случва в европейска държава. Имаше журналисти там и със сигурност има кадри на тези мъже, коментира той.

Това са мутренски времена! Мутрите от 90-те години, които обикаляха магазините с едни бухалки, сега са начело на държавата, посочи той.

Когато мутрите влизат в заседание на бюджетна комисия, въоръжени с пистолети и застават до депутатите в редица, това не е нормална ситуцаия, не е нормална държава, посочи той.

В момента пред Народното събрание е черно. Черно е от полицаите. Нали управляващите все за любовта на хората говорят. Еми ей сега започва протеста, да вземат и да отидат при хората и да видят истинската любов на хората, коментира той.

Полицаите са със спрени почивки, за да може тази вечер да дойдат да пазят управляващите от "любовта" на хората. Време е хората да се разгневят, а не да се чудят какво ще направи МВР или не. Време е да видим какво наистина се случва в страната ни, коментира Мирчев.

Днес ние протестираме срещу изгубената свобода, срещу това, което се случва с бюджета. Откъде да започна - от заплатите. Аз не познавам човек, на когото са му вдигнали заплатата с 68% от реалния сектор. Проблемът с бюджета е, че се отделят много пари за силовите служби, като тук отделям армията, защото там е съвсем друга мситуацията. Това е, за да си гарантират управляващите спокойствието, но за сметка на това удрят гтежко бизнеса и средната класа, обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!