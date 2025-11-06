Мирчев: Явно това не е бюджетът на ГЕРБ и Борисов, а на Пеевски и Цонев

Снимка: Булфото

Твърдението на Бойко Борисов, че проектобюджетът за 2026 г. е коалиционен явно не отговаря на истината, след като Пеевски и Йордан Цонев от “ДПС - Ново начало” ясно заявиха, че това е техният бюджет. Това изтъкна съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в хода на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

“Трябва да е ясно, че това не е бюджетът на ГЕРБ и Бойко Борисов, а на Делян Пеевски и Йордан Цонев. Вече е ясно, че Министерството на финансите е първото министерство, дадено на концесия на “ДПС - Ново начало”, подчерта Мирчев.

В отговор на репортерски въпроси политическият лидер бе категоричен, че основателят на “Да, България” Христо Иванов не е присъствал на цитирана от Делян Пеевски среща. По-рано днес председателят на “ДПС - Ново начало” разви теория, че лидерите на ПП-ДБ били искали да се съюзят с него срещу Борисов по време на сглобката, съобщават от партията.

“Христо Иванов категорично не е присъствал на срещата, за която говори Делян Пеевски. Той никога не е участвал в подобни разговори и не е настоявал пред когото и да е Пеевски да бъде освободен от санкциите “Магнитски”, каза още Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов допълни, че конституционната реформа е работила успешно и именно затова скоропостижно е била бламирана по волята на Борисов и Пеевски. Божанов напомни още, че ротацията между Николай Денков и Мария Габриел е била опропастена именно защото е отказано на Пеевски да има гарантирани квоти във ВСС и регулаторите.

“Оттеглянето на Христо Иванов от председателския пост в “Да, България” стана преди Конституционния съд да опраска конституционната реформа. Оттеглянето на Христо Иванов от председателския пост дойде, след като загубихме половината си избиратели на изборите. Именно така правят европейските политици”, заключи Мирчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!