Мирчев и Нидал Алгафари се изпокараха по БНТ

Темата за изборните правила и евентуалното връщане на машинното гласуване отново излезе на преден план на фона на очаквани предсрочни парламентарни избори. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев и политическият анализатор Нидал Алгафари влязоха в остър словесен сблъсък, представяйки коренно различни виждания за ефективността на машинния вот, рисковете от изборни измами и доверието в изборния процес, предава БНТ, цитира Дир.бг.

Според Ивайло Мирчев машинното гласуване е ключов инструмент срещу купения и манипулирания вот. Той посочи, че протестите в защита на машинния вот са ясен обществен сигнал срещу връщането към хартиените бюлетини, които по думите му значително улесняват фалшификациите. Мирчев даде за пример изборите през 2021 г., когато гласуването беше почти изцяло машинно, подчертавайки, че тогава различни партии са печелили избори, което според него доказва, че системата работи. Той настоя, че не се въвеждат нови правила, а се предлага връщане към вече прилаган модел, за който ЦИК и техническата инфраструктура са подготвени.

Нидал Алгафари оспори твърдението, че машините сами по себе си могат да решат проблема с изборните измами. Според него купеният и корпоративният вот се случват извън изборните секции – чрез натиск, зависимости и икономически механизми, а не чрез вида на използваната бюлетина. Алгафари отбеляза, че в обществото вече има недоверие както към хартиения, така и към машинния вот, и предупреди, че изцяло машинното гласуване може да отблъсне част от избирателите, особено по-възрастните.

В отговор Мирчев подчерта, че именно машинното гласуване защитава избирателя от контрол и натиск, тъй като вотът се подава насаме. Той акцентира върху високия брой недействителни бюлетини на местните избори през 2023 г., които според него сериозно подкопават легитимността на вота. Мирчев критикува и идеите за бързо въвеждане на нови технологии като сканиращи устройства, предупреждавайки, че това може да върне стари схеми за купуване на гласове.

Алгафари от своя страна настоя за последователност и политическа отговорност, като подчерта, че честата промяна на изборните правила при всеки вот подкопава доверието и създава усещане за манипулация на процеса.

Въпреки острите различия, и двамата участници се обединиха около тезата, че честните и прозрачни избори са фундаментални за демокрацията, но доверието в изборния процес в България в момента е сериозно разклатено.

