Мирчев и Пеевски в сблъсък край елхата в НС: "Ела тука, бе, мафия, мръсна"

Напрежение и опасно близък словесен сблъсък в парламента. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той определи като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха... къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

Ивайло Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Делян Пеевски за лично обяснение за казаното.

"Да излиза Пеевски и искам да ми обясни как съм се навеждал", казва Мирчев на отворил вратата депутат. Отговарят му, че го няма.

"Тук му е НСО-то, така че не се правете, извикайте го, стига сте лъгали", обажда се Асен Василев.

"Да излезе пред Пеевски и да обясни", призовава и Божанов.

"Звънни му по телефона и го извикай, звънни на Пеевски веднага. Нека най-смелият човек да идва! Тук съм! Давай, давай, давай! Звънни му да идва веднага", посочва още веднъж Мирчев още по-гневен към депутата, който стои на вратата.

