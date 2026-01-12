реклама

Мирчев отвърна на Борисов: Не сте паднали сами, свалиха ви

12.01.2026 / 13:02 2

Булфото

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами", това написа в профила си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, предават от Дарик. 

Никой не е плащал на протестиращите, отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски, пише още той.

По думите на Мирчев, Борисов се опитва да съчини фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Той е на мнение, че пренебрежението към интелекта на хората му е "изяло главата", както и убеждението, че "всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии".

Според Мирчев, Борисов има да свърши няколко важни неща: "подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски", но той смята, че "за тях смелост няма".

По-рано днес лидерът на ГЕРБ призова съпартийците си за пълна мобилизация и самочувствие преди изборите. Изявлението му дойде, след като Росен Желязков получи мандата за съставяне на правителство от президента Румен Радев и веднага го върна неизпълнен.

