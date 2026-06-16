Мирчев за Боташ: Договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството и после има много възможности

Кадър Нова Тв

Дълго време ни се обясняваше, че договорът с "Боташ" е полезен. Ако беше полезен, той щеше да се ползва и да е изгоден. Този договор не е изгоден. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

Мирчев предложи договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството и след това има много методи и възможности. „Дружеството в момента наистина е във фактически фалит“, каза депутатът.

Относно първия месец на работа на новата власт, Мирчев заяви, че те са много толерантни хора, но по темата със здравеопазването толеранс не може да има.

„Време е всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно какви заплати получават. В края на миналата година имахме една инициатива да видим кой какви заплати взима. Отказаха ни такава информация, но ние стигнахме до някакви данни. В НАП например си разделили 50 млн. лв. ЦИК отказаха да отговорят, а те си гласували възнаграждения, може би по-големи от на президента“, категоричен бе той.

„Но има и други грехове. Младите медици работят на няколко места, чистят тоалетните на болниците, взимат ниски заплати, а после заминават за Германия. Това трябва да се промени. Големият проблем е дали има смяна на модела на управление“, каза той, пише novini.bg.

Мирчев коментира и огромните депутатски заплати, които са близо 7 пъти по-високи от тези в Европа. По думите му е нормално депутатските заплати да се замразят.

На въпрос ще бъдат ли президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, той отговори, че няма представа.

„Знам, че и двамата се справиха много добре и показаха, че България могат да имат работещо и смислено правителство и МВР. Когато и ако Гюров реши, ще имаме яснота по този въпрос“, каза Мирчев.

Редактор "Екип на Петел",

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