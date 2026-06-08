Мирчев за оставката на Кандев: Тежък знак за начина на управление
Кадър Булфото
Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев.
“Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости”, коментира Мирчев във Фейсбук.
"Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление", добави съпредседателят на “Да, България”.
Според Мирчев случаят с Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че “МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол”.
“А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата”, на мнение е Мирчев.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!