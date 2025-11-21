Мирела: Играх себе си в "Трейтърс", но много се разстроих

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Мирела нахлу в студиото направо от летището. Актрисата бе в Канада при своя приятел и стана свидетел на гигантска филмова продукция. В началото на разговора хубавицата призна, че един ден ще се ожени за любимия си мъж, но поводът да бъде поканена в „Преди обед“ не бе свързан с личния й живот, а с нейното участие в „Traitors: Игра на предатели“.

Там Мирела бе убита в съня си от предателите, и по този повод тя призна, че не е имало много други опции.

Моето име нямаше как бъде сложно на кръгла маса. Отдавна беше ясно, че е такова положението, но наистина много е неприятно да се събудиш, и просто да нямаш втори шанс. Абсолютно няма какво да направиш. В предишно предаване, в което съм участвала, поне имаш някакъв шанс да се пребориш, но в тази ситуация играта приключва и се чувстваш безсилен в такъв момент. Ужасно е, призна Мирела.

Аз много бързо се привързвам към хората, и мисля, че ако бях предател, щеше да ми е много по-лесно, и нямаше да преживявам толкова емоционално елиминирането на всеки един. Защото, влизайки в роля на предател, тоест не себе си, щеше да ми е много по-лесно да убивам и да действам по начина на играта. Като праведен обаче аз играх себе си, и истински преживявах всичко, дори и когато трябваше да правя предателски неща. Това много ме разстрои, защото аз трябваше да гласувам на масата с хората от коалицията, тъй като по този начин опазвах себе си, каза още Мирела.

Аз дори имах разговор с Владо по-рано в същия ден, и му казах, че Тино на 100% не е предател. Но нямах избор, тъй като коалицията каза, че ще гласуваме за Тино, и аз просто трябваше да се съглася. Аз не бях в позиция да бъда много шумна и да заставам срещу коалицията, защото една малка грешка и аз съм чао, коментира инфлуенсърката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!