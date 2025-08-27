Мирно шествие в памет на Александър организират във Варна

Фейсбук

Мирно шествие в памет на Александър Маринов, загубил живота си след инцидент на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", организират във Варна на 30 август, събота, от 18.30 часа - Александровден.

Представители на мото клуб "Wild Crows MCC", близки и приятели на отишлия си 25-годишен младеж, ще се съберат, за да положат цветя в негова памет.

Около 19 часа колоната ще тръгне по бул. "Цар Освободител", бул. "Ген.Колев" покрай дома на семейството му до църквата "Света Петка" (където е кръщаван), бул."Съборни" и ще се насочат към паметника на Галата, предаде Радио Варна.

Организаторите на шествието благодарят на всички, които ще се включат в него, от името на семейството.

25-годишният моторист Александър Маринов загина след отнето предимство на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър" във Варна. Към днешна дата вече има поставен забранителен знак за обратен завой на опасното кръстовище.

