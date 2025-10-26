Миро: Не гледам телевизия

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Не гледам телевизия! Това заяви Миро пред Лора Крумова в предаването й „На фокус“ по Нова телевизия.

Той обаче поясни, че намира други начини да се информира за случващото се у нас и по света.

Странно ми е да кажа цялото ти име: Мирослав Костадинов, каза в началото Лора Крумова.

Той поясни, че има приятели в махалата, но те са различни.

Зададе въпрос, който по-скоро е риторичен, тъй като в него се крие и отговор: Ще те попитам, обърна се той към Лора Крумова: ако едно момче е родено в махалата, слуша много хубава музика, слуша хубава рок музика и сол музика, старае се да се образова, живее мирно, спазва законите и вярва в Бог, и вярва в морала, спазва законите, старае се да ги спазва, защото има някой, пред когото да отговаря отговаря, пред Бог, за това, и един етнически българин от другата страна, който ходи в чалготека, не спазва нито един закон, държи се нагло и неприятно към света. Кой от двамата е мангала, попита Миро, като изрично отвори скоба, че се надява думите му да не бъдат извадени от контекста.

Подчерта, че няма нищо против чалгата.

Във въпроса, който той постави пред Лора Крумова, има доста философска нотка. Нотка, която показва, че ние продължаваме да делим хората по етнос, по цвят на кожата и пр.

