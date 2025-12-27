Миро: Новият ми албум най-вероятно ще се казва Миротворците

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Мирослав Костадинов, известен като Миро, разкри как най-вероятно ще се казва новия му албум и обясни защо. Това стана при гостуването му в Нова телевизия.

„Най-вероятно ще се казва Миротворците, множествено число и идва от проповедта на планината в Новия завет, където Иисус Христос, документиран от евангелиста Матей, завършва едни от последните пасажи на проповедта на планината с: Блажени миротворците, защото те ще са нарекат Божии синове“.

Проповедта на планината е епизод от Новия Завет, описан в глави 5, 6 и 7 на Евангелие от Матей. Тя представлява най-дългият непрекъснат текст в Новия Завет, излагащ учението на Иисус Христос с фокус върху етичната му страна. Включва някои от най-известните части на учението му, сред които деветте блаженства и молитвата „Отче наш“. Проповедта е произнесена Галилея в началото на проповедническата мисия на Христос, малко след кръщаването му от Йоан Предтеча.

Любопитен факт е, че думата миротворците в Библията я има само два пъти – в този текст и в Яков.

Миро допълни още, че новия му албум ще излезе през април. Обясни, че: „това е времето, в което хората започват да пътуват, да излизат от зимните черупки“.

