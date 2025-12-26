Миро: Трябва да вярваме, че ние сме трендът и всички ще ни последват

Кадър Нова телевизия

„Нека се съгласим, че 2026 г. ще бъде най-хубавата от всички досега за България, да вярваме и да работим, за да бъде”. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” певецът Миро.

Въпреки че няма от какво да се оплаче, Миро казва, че ще работи много през следващата година, за да е още по-успешна.

„Отново ще имаме хубаво голямо турне. Гответе се и в САЩ. 2026 ще бъда и там”, каза певеът.

Другото, което много се надява, е най-накрая да се появи и български хит, който да завладее света. „Много ми се иска да дойде от мен, но ще съм благодарен и да не е от мен. Просто българин да направи световен хит. Ние сме много подготвени”, заяви Миро.

Според него към момента не ни достига национално самочувствие. „Увереността да си себе си. Ние винаги сме леко имитативни и се опитваме да влезем в световните трендове. Трябва да вярваме, че ние сме трендът и всички ще ни последват”, добави още той.

Музикантът издаде, че неговия нов албум ще се казва „Миротворците”. Вероятно ще излезе през април.

Той пожела на всички здраве. „Другото ще го постигнем с упоритост, оптимизъм и вяра”, казва певецът.

