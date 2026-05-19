Миро с концерт във Варна за 40-годишнината на Фестивалния комплекс

Снимка: ФКЦ-Варна

Фестивалният и конгресен център във Варна ще отбележи своята 40-годишнина с празничен концерт на датата на официалното му откриване преди четири десетилетия – 16 юни.

На 16 юни от 19:00 ч. в Зала 1 от ФКЦ канят публиката да бъде част от празничното събитие.

Подготвена е програма, която обещава настроение и емоция, а на сцената ще излезе и специалният гост – обичаният български изпълнител Миро, пише Морето.

Билетите са на цени от 30 до 45 евро.

Концертът е част от поредицата събития до края на годината за отбелязване на годишнината под мотото „Музика над морето“.

Фестивалният и конгресен център – Варна, открит през 1986 г. по проект на арх. Косю Христов, вече 40 години е сред най-значимите културни и конгресни пространства в България. Със своята впечатляваща архитектура и стратегическо разположение в сърцето на града – до Морската градина и морето, комплексът се утвърждава като естествен център на престижни фестивали, концерти, международни конференции и обществени събития.

