Миро се закани на Дино – да се разберат като мъже в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Мирослав се закани на Дино в „Игри на волята“

„Предпочитам Алекс, но ако не е той най-добре да е Дино, за да си разрешим спора на Арената като мъже“, закани се той.

Четиримата полуфиналисти в екстремното риалити ще станат ясни тази вечер. След като Калин се класира за следващата фаза с победата си в битката за неприкосновеност вчера, тази вечер, по време на последния номинационен съвет за сезона, ще станат ясни и следващите двама воини, които ще се борят за своето оцеляване и бъдеще в голямата игра.

Мирослав, се обърна към Чикагото с думите: „Калин има имунитет, Алекс има 500 гроша, със сигурност ще си купи имунитет, трябва да е да е луд, за да не си купи. Оставяме аз, ти и Дино, а със сигурност аз съм единия номиниран.

Аз искам да изляза срещу Дино, защото съм му ядосан, тъй като ме предаде, че ще ходим до финала заедно, че се крепим докрай., че каквото и да стане ще се подкрепяме. Същото и Траян ми го говореше, но не се застъпи за мен и това страшно много ме разочарова“, обясни Мирослав.

