Мирослав Иванов: Промените в правилника ограничават дебата в парламента

Бившият заместник-председател на Народното събрание и депутат от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов предупреди, че подготвяните промени в правилника на парламента крият риск НС да се превърне в институция с ограничен дебат и формално вземане на решения.

"Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание всъщност показва по какъв начин ще работят народните представители. Той определя в детайли работата и дейността на народните представители и на парламентарните групи. Виждаме предложенията, които колегите от "Прогресивна България" правят. Те са в режим, който изключително много стеснява възможностите за работа на опозицията", каза Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

Депутатът посочи, че се предвижда ограничаване на времето за изказвания и намаляване на възможностите парламентарните групи да правят политически декларации.

Той подчерта, че Народното събрание не е само законодателен орган, а и място, където трябва да се изразяват позициите на различните обществени групи и техните избиратели.

"Ние там трябва да изразяваме съгласие или несъгласие по отделни процеси и теми, които се случват в общественото пространство, и да представяме нагласите на нашите избиратели. С голяма част от предложенията, които се правят от "Прогресивна България", тези правомощия биват ограничавани", отбеляза Иванов пред Bulgaria ON AIR. Като особено притеснителен той определи текст, с който се премахва възможността народните представители да изискват информация и документи от държавни и местни институции.

По думите му това би ограничило контролната функция на парламента.

Иванов разкритикува аргументите на управляващите, че промените целят по-бързо законодателство и възстановяване на парламентаризма. Според него подобен подход крие опасност законопроекти да бъдат приемани прибързано, без достатъчно време за обществено обсъждане и експертни становища.

Той обърна внимание, че голяма част от депутатите в настоящия парламент са нови и имат нужда от време, за да се запознаят със законопроектите.

"Това не е добра практика, това не е връщане на парламентаризма. И ако мога да добавя – има нужда да се бърза, когато нямаш време. Те имат абсолютно мнозинство, не зависят от коалиционни партньори и не сме във военно положение. На този етап няма нищо, което да налага такова спешно законодателство", категоричен бе Иванов, пише novini.bg.

