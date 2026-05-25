Мирослав Калугеров: Не можем обаче автоматично да виним мечките за тежкия инцидент на Витоша

Снимка: Пиксабей

В България има мониторинг на кафявата мечка, има методика за наблюдение на вида. Това заяви пред БНР Мирослав Калугеров, директор на Дирекция "Национална служба за защита на природата" в МОСВ.

"Всяка година се извършва мониторинг на кафявата мечка по официална научна методика за мониторинг, утвърдена през 2007 година и актуализирана през 2016 г. Тази методика не е методика да преброим всички мечки, а това е една методика да се направи оценка на числеността на популацията. При дивите животни никъде в Европа не се работи с някакъв абсолютен точен брой екземпляри, а с научни оценки, тенденции, диапазони, които са основани на теренни наблюдения, следи и генетичен анализ на данни за местообитанията, съответно и на статистически методи, които се прилагат. Така че абсолютно точен брой на мечките няма методика, която да даде. Полагаме изключителни усилия да събираме колкото е възможно повече данни и в тази връзка в момента се изпълнява национален проект за ДНК-мониторинт на кафявата мечка, който се финансира по програма "Околна среда". Той се изпълнява от Изпълнителната агенция по околна среда, съвместно с горските предприятия и дирекциите на националните паркове. Пробите се анализират в Словения, където има сериозен опит в подобен тип мониторинг и това е най-съвременният научен метод за оценка на популациите и се прилага в редица европейски държави, включително в Словения, Румъния и Хърватска, където популациите на мечки са значителни", обясни той в интервю за предаването "12+3".

По думите му случилото се на Витоша е един изключително тежък инцидент - едно трагично събитие. Не можем обаче автоматично да виним мечките за това, което се е случило, смята Калугеров.

По думите му продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая: "Извършват се огледи, експертизи, анализи, всякакви наблюдения с фотокапани и други технически средства. Трябва да имаме търпение за тези неща. Когато нещата се изяснят, колегите от МВР ще дадат брифинг и съответно ще разяснят. /.../ Трябва да имаме всички факти и обстоятелства на масата и да се направи експертна оценка за това дали можем да идентифицираме точния индивид и дали можем да го отнемем от природата".

Според Калугеров най-важното е хората да са спокойни. За да са спокойни обаче, трябва да познават поведението на мечката и да знаят, че в крайна сметка Витоша и другите високи планини не са някакви крайградски паркове, в които ние сме абсолютно защитени, напомни той.

"Мечките са един много интелигентен вид, който по принцип не е агресивен, но при определени ситуации, като един ултимативен хищник, може да се стигне до проблеми. Най-важното е хората, когато са в планината, да ходят по възможност в групи, да издават повече шумове. Важно е, ако се срещнат с мечка, особено когато е с малко, да не предприемат резки движения, а съответно леко и спокойно да се оттеглят. Ако дистанцията е много малка - между 15 и 20 метра, тогава нещата наистина са сериозни. Не трябва да допускаме такава дистанция. Ако сме в такава дистанция, почти нямаме шансове срещу мечката".

