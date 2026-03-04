Мирослав Милков стана директор на полицията във Видин

Снимка ОД МВР - Видин

Полицията в наш град на река Дунав има нов шеф.

Старши комисар Мирослав Милков е новият временно изпълняващ длъжността директор на Областната дирекция на МВР във Видин (ОДМВР - Видин). Рокадата е факт след официална заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Новият ръководител бе представен днес пред ръководния състав на дирекцията от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Мирослав Милков е роден през 1978 година в град Видин. Той е възпитаник на Академията на МВР, където през 2006 година завършва бакалавърска степен по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". По-късно надгражда своето образование с магистърска степен по "Правен режим на защитата на националната сигурност" в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Професионалната му кариера в системата на вътрешното министерство стартира през 2006 година, когато е назначен на позицията разузнавач в Районното управление в Белоградчик.

През годините Милков последователно заема различни отговорни позиции в полицията. От 2012 година той е началник на участък "Нов Път", а шест години по-късно, през 2018 година, оглавява Районното управление във Видин. Преди настоящото си назначение, от 2020 година той изпълнява длъжността заместник-директор на ОДМВР - Видин.

Междувременно стана ясно, че досегашният директор на видинската полиция старши комисар Петър Коцин е преназначен на друга длъжност в структурите на МВР в столицата. Назначението във Видин е поредното от мащабните рокади по върховете на областните дирекции в страната през последните седмици, пише dunavmost.com.

