Мирослав Ненков: Ако видите мен или проф. Кацаров в някаква реклама - това е измама!
снимка: Фейсбук, Мирослав Ненков
"Приятели, ако видите мен или проф. Кацаров в някаква реклама, моля да докладвате. Това са измами!". Това написа във Фейсбук профила си бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.
И допълва:
"Приятели, ушната кал, която разпространява фалшиви реклами, използвайки популярни лекари е използвала и лицето и името на проф. Кацаров.
При поръчка на телефона е отговорил, както и в моя случай, руский человек със силними акцентами. На този етап, трудно подобна измет може да бъде привлечена под отговорност. Затова, моля да докладвате!"
