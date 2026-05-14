Мирослав Ненков: Ако видите мен или проф. Кацаров в някаква реклама - това е измама!

14.05.2026 / 11:01 0

"Приятели, ако видите мен или проф. Кацаров в някаква реклама, моля да докладвате. Това са измами!". Това написа във Фейсбук профила си бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

И допълва:

"Приятели, ушната кал, която разпространява фалшиви реклами, използвайки популярни лекари е използвала и лицето и името на проф. Кацаров.

При поръчка на телефона е отговорил, както и в моя случай, руский человек със силними акцентами. На този етап, трудно подобна измет може да бъде привлечена под отговорност. Затова, моля да докладвате!" 

