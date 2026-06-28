Мирослав Шмидт от СКТМ "Комфорт" е балкански шампион за втори пореден път
Снимка Фейсбук
Талантът на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт пренаписа историята на Балканското първенство по тенис на маса в Елбасан, Албания.
Мирко защити балканската си титла за кадети, след като в драматична битка за златния медал победи турчина Kuzey Gundogdu с 4:3. В решителния гейм Шмидт спечели с 12:10 и за втори път поред покори балканския връх.
Личен треньор на Мирлослав Шмидт е Стоян Поппетров, който води и националния отбор на България в тази възраст на първенството.
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