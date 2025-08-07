Мирослав Севлиевски: „Магазините за хората” могат да станат политически сборища

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бившият енергиен министър отпреди 20 години Мирослав Севлиевски защити идеята за държавната верига „Магазин за хората”. В сутрешния блок на bTV той изтъкна, че дори и да няма голям икономически ефект от тях, общественият и политически ефект ще е значителен. По негови думи, в страната има много хора, които нямат достъп до стоки и дори 60 от предвидените 600 магазини да са успешни, това ще покаже на въпросните хора, че някой мисли за тях.

Севлиевски обаче отправи и важно предупреждение.

„Страх ме е, че тези магазини могат са се превърнат в политически сборища. Страх ме е, че там ще се появят книгите с версиите”, подчерта той, като директно призна, че през държавните магазини могат да се купуват гласове.

„Ако сега една партия, догодина може да е друга”, коментира Севлиевски. Въпреки това според него трябва да се даде шанс на идеята.

„Новият свят така функционира. Такава е политиката, хората искат да получат нещо веднага”, заяви той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!