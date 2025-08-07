реклама

Мирослав Севлиевски: „Магазините за хората” могат да станат политически сборища

07.08.2025 / 13:21 2

Бившият енергиен министър отпреди 20 години Мирослав Севлиевски защити идеята за държавната верига „Магазин за хората”. В сутрешния блок на bTV той изтъкна, че дори и да няма голям икономически ефект от тях, общественият и политически ефект ще е значителен. По негови думи, в страната има много хора, които нямат достъп до стоки и дори 60 от предвидените 600 магазини да са успешни, това ще покаже на въпросните хора, че някой мисли за тях.

Севлиевски обаче отправи и важно предупреждение.

„Страх ме е, че тези магазини могат са се превърнат в политически сборища. Страх ме е, че там ще се появят книгите с версиите”, подчерта той, като директно призна, че през държавните магазини могат да се купуват гласове.

„Ако сега една партия, догодина може да е друга”, коментира Севлиевски. Въпреки това според него трябва да се даде шанс на идеята.

„Новият свят така функционира. Такава е политиката, хората искат да получат нещо веднага”, заяви той.

 

kris (преди 19 минути)
Тя системата за купуване на гласове си работи успешно отдавна....не се кахъри ! Там де е текло, пак ще тече.....! Но на Тройната коалиция дето краде като за световно, ще и намалеят печалбите....!!
ас (преди 20 минути)
интересно ми е защо никой не пише за всиките глупости който изприказва този дебил за да защити теорията си. примерно вечра гледах документален филм за един такъв мадазн който направен в америка точно така по политически причини. и този магазин губи по 27 милиона на месец. това не е магазин за народа това е лафката 2.0 това е новото творение на пеевски. и той 1000000% ще използва тези магазини за да си осигури повече гласове на следващите избори и ние всичите данакопладци ще платим за това. 

