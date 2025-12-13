Мирослав Терзиев е № 1 на ПСК „Черно море” за 2025 година

Снимка Пресслужба на ПСК Черно море

Плувецът Мирослав Терзиев е №1 в традиционната годишна десетка на хегемона в българското плуване ПСК „Черно море”. Той оглави класацията с общ точков актив от 14 366 т. Наградите на призьорите в Топ 10 бяха връчени на изискана тържествена церемония в хотелското бижу на Варна - „Аква”.

Премиите си победителите получиха от председателя на клуба Владимир Върбанов, Добромир Вълев – зам.-председател, Никола Петров – главен треньор, Данаил Славов – член на УС, топсъдията в БГ плуването Вили Цеков и треньорът Борислав Георгиев.

Една от емблемите на клуба – Надежда Парушева, не присъства на церемонията, но задочно поздрави треньори и състезатели. И им пожела здрава и успешна Нова година.

2025-та донесе на ПСК „Черно море” вицешампионска титла – комплексно от трите състезания – летен, зимен и оборен шампионат по плуване. Зад този успех стоят ръководството; треньорите – Никола Петров, Борислав Георгиев, Доротея Славкова, Калоян Георгиев и Миглена Николова; състезателите и родителите, които всеки ден допринасят за успехите на „Черно море”! През 2025 г. плувците от всички възрасти - индивидуално и на щафети, са извоювали от държавни шампионати 87 медала.

Горещото лято на отиващата си година донесе неописуемо щастие за България, за Варна, и, разбира се, за „Черно море”. На планетарния шампионат за мъже и жени в Сингапур феноменалната Тея Николова стана 15-та в света на 50 м бруст! Състезателката на моряците даде седмо време във втората полуфинална серия – 30,88 сек.

По-рано нашето варненско момиче, с което толкова много се гордеем, постави нов национален рекорд на световното и се класира за полуфиналите на 50 м бруст. Тея даде 13-о време в сериите с 30,67 сек. и намери място сред 16-те полуфиналистки. Постижението й е нов национален рекорд, като предишното отново бе нейно – 30,73 сек. Постави го през май тази година в Бургас.

Тея Николова оставя още една запомняща се следа в клубната история – с петото място, което извоюва в Европа! На европейското по плуване до 23 г. участва и съоборникът й Максим Манолов.

Николова бе коронясана и за най-добра плувкиня на България при дамите за 2025 г. Тя е втора след Петър Мицин в генералното класиране за най-добри БГ плувци.

„Да успееш толкова пъти поред в нещо, в което има много мечти, желания, страст, битки, сълзи, щастите и разочарования, означава много! Тази емоционална изповед направи главният треньор на ПСК „Черно море” Никола Петров в навечерието на празниците.

Сред десетте състезатели, допринесли с труда си за най-големите клубни успехи през годината, както и за най-големия точков актив на клуба, са: Мирослав Терзиев, Димитър Попов, Радина Радева, Мартин Михайлов, Самуил Данаилов, Никола Жеков, Габриела Ганева, Даная Георгиева, Тея Николова и Лидия Димитрова. За първи път тази година с бонуси освен призьорите и треньорите им бяха отличени и най-успешните състезатели за клуба при подрастващите – Самуил Андреев, Боян Михайлов, Цветомир Върбанов, Виктор Калчев, Димитър Димитров и Изабела Николова.

Непосредствено преди церемонията по награждаването клубът проведе общо събрание, по време на което бе актуализиран състава на Управителния съвет, чиито членове са: Владимир Върбанов – председател, Добромир Вълев – зам.-председател, Никола Петров, Александър Калчев и Данаил Славов - членове.

