Мирослав хвърли бомба в „Игри на волята“

Мирослав от Безименните хвърли бомба в „Игри на волята“. Тази вечер той трябваше да избира в кастинг двубой между двама участници на Арената, а ако познае, да плени някого от Феномените.

Мирослав позна и съдбата на двете племена мина в ръцете му.

Мисля, че е тайна, че има един играч, който доминира на Арената, обърна се той към водещия Павел Николов, на въпроса, кого ще плени.

И стратегически показва, че един от големите фаворити за спечелването на финала. Нямам търпение да го видя редом до мен, смятам, че отвличането на Калин ще преобърне играта, каза той

Калин Великолепни става част от безимените! Това ли ми казваш, шашна се Павел.

Точно това казвам, Павка! Смятам, че Безимените ги очакват по-добри времена, допълни Мирослав.

Той спечели правото да отвлече играч от Феномените, след като позна изходът от двубой между ученик и учител.

В зрелищен кастинг дуел своето голямо завръщане на Арената направи финалистът от шестия сезон на надпреварата Калоян Цветанов, който се е устремил към нова победа на бойното поле. При успех той ще се класира за All Starts сезонa на предаването.

Срещу, него се изправи състезателят по бодибилдинг Маским Мерджанов, когото Калоян подготвя за предизвикателствата на Дивия север.

Калоян спечели, а Максим ще се готви още една година.

