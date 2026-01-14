Мис България 2025: Правя дрехи за високи и слаби момичета

Редактор: Недко Петров

Мис България 2025 разкри как помага на високите жени да си намират дрехи. Самата Симона Бакърджиева е висока 1.82, но с точкета и корона минава 1.90. Волейболистката не скри, че й е трудно да се облича и затова е решила да създава модели.

Аз много обичам да рисувам и съм го превърнала в моето начинание сега, в бранд за дрехи. Аз ги рисувам и ми ги шият по поръчка. Избирам платовете, избирам елементите, и заедно с майка ми в ателието, в която тя е мой помощник, оформяме моделите. Оформяме ги така, че те да се носят в ежедневието и да стоят красиво на високи жени, призна Симона.

Трудно си намирам дрехи и така стартира моята идея. Всъщност моделите ми, както могат да се правят в стандартните размери, така има вариант да се правят и за високи момичета, които в същото време са слаби. За мен това не е проблем, продължи тя.

Тези мои рокли са уникални и по една бройка, за да може всяко момиче да се чувства уникално в моите дрехи. Повечето бройки са лимитирани и гледам да не правя по много модели. Защото, когато момиче се облече с моя дреха, искам да се чувствам уникална, тъй като за мен всяка жена има своя уникална красота, каза още в „Преди обед“ Симона.

