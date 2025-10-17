Мис Плевен 2012 участва в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Вероника Биковска от Плевен се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“.

През далечната 2012 година, тогава на 16-години Вероника завоюва титлата Мис Плевен.

4 години по-късно плевенчанката става първа подгласничка на Мис Вселена България.

В „Сделка или не“ тя излезе с кутия №10. Разказа, че е зодия лъв, работи като въздушен спедитор.

За участието ѝ в предаването нейния приятел ѝ заръчал, да не се прибира с по-малко от 20 бона.

Въпреки, че премахваше предимно големи суми, то и банкерът игра учудващо за познавачите на шоуто – постоянно покачваше офертите: започна с 2500 лв., продължи с 3000 лв., 4000 лв., 4500 лева, но тя ги отхвърляше.

Това трябваше да я размисли, но уви.

При първата възможност за смяна на кутията тя прие. Размени своята, но като я отвори, видя, че първоначалния ѝ късмет е бил 7500 лева.

В края на участието ѝ двете неотворени суми бяха 100 и 500 лева. Биковска отново получи оферта за смяна на кутията. Прие и в края на участието си видя, че печели само 100 лева.

