Мишел Обама пристига в Румъния

Снимка ФБ

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама ще посети Румъния за първи път на 17 и 18 септември като специален гост на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest", което ще се проведе в изложбения център "Ромекспо" в Букурещ, съобщава новинарският сайт Зиаре.

Съпругата на бившия американски президент Барак Обама ще се качи на сцената заедно с други световноизвестни личности, за да сподели моменти от своя житейски опит, които са имали важно отражение върху съдбите на хората, посочва сайтът, допълва БТА.

Тази визита представлява специален момент за румънската общественост, която ще има възможност да я чуе как разказва за личните и политически предизвикателства, с които се е сблъсквала, за научените уроци и погледа й върху истинското лидерство, отбелязват организаторите на събитието.

Те цитират думите на бившата първа дама на САЩ: "Истинското лидерство идва от това да служиш на другите, а не да властваш над тях", които Мишел Обама произнася по време на реч през 2017 г.

"Impact Bucharest" е международно икономическо и технологично събитие, посветено на иновациите, което ще събере в Букурещ в периода 17-18 септември лидери от сферата на технологиите, предприемачеството, инвестициите и научните изследвания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!