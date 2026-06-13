Мишо Константинов за Гюров и Кандев: Те ще се борят за балотаж

Кадър Бг он ер

Това, което е публикувано като алгоритъм за определяне на партийните квоти в ЦИК, е некоректно. Той понякога работи, но в някои случаи - не. В този случай, той не работи добре, защото предизвиква възражения. Същото стана през 2021 г., когато беше приложен за първи път. Тогава ГЕРБ също бяха ощетени и изкараха 5-годишен мандат с 4, вместо с 5 членове.

Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS бившият заместник-председател на ЦИК и настоящ ръководител на сектор Електорални анализи и прогнози към "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Михаил Константинов.

"Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят въз основа на подадените за партиите гласове, а не на база спечелените мандати. Трябва да се знае какво да се прави, когато имаме равни остатъци по метода на Хеър-Ниймайер. Партия не може да има мнозинство, затова тя трябва да върне 1 или 2 мандата. Докато не се каже какъв алгоритъм трябва да се прилага, ще бъде по този начин", обясни проф. Константинов.

Той коментира първия месец от управлението на "Прогресивна България".

"Управляващите не могат да говорят с обществото. Няма комуникация между тях самите и не могат да обяснят какво правят. Когато една политическа сила е опитна, тя си избира няколко говорители, които да обясняват какви политики правят. Когато един човек обяснява, става ясно. При "Прогресивна България” имаме повече от един. Много важна позиция в една партия е тази на говорител", изтъкна той.

"Управлението започна с грешки, но започват нещата да се оправят. Няма някакви блестящи действия от страна на депутатите", каза още проф. Константинов.

"Според проучванията до момента, Илияна Йотова ще стигне до балотаж. Подкрепата от страна на "Прогресивна България” за нея е абсолютно необходима. Ако я няма, това ще се зачете като предателство от обществото. Тя се държи лоялно към бившия си партньор и настоящ премиер Румен Радев", коментира той.

Той коментира и хипотезата за кандидатирането на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентска двойка. "Те ще се борят за балотаж. Имат примера на Бойко Борисов, който от главен секретар на МВР до кмет на София и три пъти премиер на страната", изтъкна анализаторът.

Редактор "Екип на Петел",

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