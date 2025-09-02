Мишо Шамара в престрелка в САЩ

Кадър Фб

Мишо Шамара е участвал неволно в престрелка в САЩ.

Това разказа той самият пред Чефо в подкаста му.

"Както си попадал тука да се сбият хора, там боят става с оръжия. Бях на един стрип бар. Гледам става напрежение. Аз ги разбирам тия неща. Казвам на мойте хора, айде да си тръгваме, защото това не е мойта вода. Нито имам оръжие, нито искам да съм с оръжие. Цял живот съм бил заведенията знам какво ще стане.

Тръгвам към колата и само се чува пат пат пат. Фойерверки. Бутат ми главата в колата. Даже бяха праснали в ръката едно момче. Нямаше убити, ама стреляха се. Каубойска работа", разказа той.

