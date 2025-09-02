реклама

Мишо Шамара в престрелка в САЩ

02.09.2025 / 21:54 1

Кадър Фб

Мишо Шамара е участвал неволно в престрелка в САЩ.

Това разказа той самият пред Чефо в подкаста му.

"Както си попадал тука да се сбият хора, там боят става с оръжия. Бях на един стрип бар. Гледам става напрежение. Аз ги разбирам тия неща. Казвам на мойте хора, айде да си тръгваме, защото това не е мойта вода. Нито имам оръжие, нито искам да съм с оръжие. Цял живот съм бил заведенията знам какво ще стане.

Тръгвам към колата и само се чува пат пат пат. Фойерверки. Бутат ми главата в колата. Даже бяха праснали в ръката едно момче. Нямаше убити, ама стреляха се. Каубойска работа", разказа той.

 

 

0
1
ас (преди 12 минути)
Рейтинг: 166743 | Одобрение: 25888
това звучи като правих тройка с комшията ама той и жената се еб.... а аз гледах от страниУхиленУхиленУхилен. кой да му обясни на тоя гении че ако не извади и той пистолет не е никакво участие а си проста жертва.

