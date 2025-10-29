Мисис Вселена 2025: Моят дядо научи шведския ми съпруг да пие ракия

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Мисис Вселена 2025 разкри, че много по-лесно да се работи с мъже, отколкото с дами. Александра Калита по цял ден работи с жени, и призна, че й е изключително трудно с тях.

Хубавицата разкри още, че е щастлива в личен план с шведския си съпруг, от който има син на 8 години и дъщеря на 2.

При едно от първите им пътувания в Париж е решила да направи жертва в името на любовта след излизане от Айфеловата кула, и не съжалява, тъй като с любимия си мъж са заедно повече от 12 години и имат две прекрасни деца.

Той е страхотен и страшно много ме подкрепя. В Швеция имат една друга представа за модел и за семейство. Те са много равноправни. Швеция е една от държавите, където има равноправие между половете, за разлика от България, призна Александра.

Тя изрази и задоволство, че нейният мъж обожава балканската култура, след като преди повече от 8-9 години за първи път го е довела в България.

Александра разказа как дядо й, който вече е покойник, е научил мъжа й да пие ракия.

Случи се на кръщенето на първородния ни син. Мъжът ми се представи добре, и помня, че дядо ми каза: Може да е чужденец, но хубав мъж си си взела, заяви в „Преди обед“ Александра.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!