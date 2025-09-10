реклама

Мисия на МВФ пристига в България

10.09.2025 / 08:11 1

От днес започва редовната мисия на Международния валутен фонд у нас. 

Водената от Фабиан Борнхорст делегация по традиция ще се срещне с представители на БНБ, Министерството на финансите, други институции и неправителствения сектор, посочва БНР.

Мисията идва само няколко месеца преди страната ни да въведе еврото като официална валута. 

Предстои да бъде изработен и първият ни бюджет в евро.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 504781 | Одобрение: 92871
Тия за добро не идват....носят си чатала де ще ни го сложат на врато....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

