Мисия на МВФ пристига в България

От днес започва редовната мисия на Международния валутен фонд у нас.

Водената от Фабиан Борнхорст делегация по традиция ще се срещне с представители на БНБ, Министерството на финансите, други институции и неправителствения сектор, посочва БНР.

Мисията идва само няколко месеца преди страната ни да въведе еврото като официална валута.

Предстои да бъде изработен и първият ни бюджет в евро.

